Из-за жары в Петербурге выросла численность ос

Эксперт предупредил, что в такую погоду гнезда можно найти даже в земле.

В понедельник, 5 июля, председатель общественной организации "Объединение садоводов России", руководитель регионального отделения профсоюза садоводов России Александр Ханенко в диалоге с изданием "Невские новости" рассказал, что из-за жары осы в Петербурге стали активно плодиться.

В такую погоду, особенно без осадков, осы вьют гнезда даже в земле. Таким образом, по словам Ханенко, гнезда можно найти дачных сараях, чердаках. Осы полезны в регулировании популяции других насекомых, однако для людей их укусы могут быть опасны: у некоторых возникает сильная аллергия или апифобия (сильный страх пчел, ос и их укусов).

Если вы заметили гнездо ос у себя на участке, например, под крышей, не пытайтесь уничтожить улей. Лучше действовать с помощью ловушки. В пластиковую бутылку нужно налить сладкую жидкость, прожечь горячим гвоздём дырку и подвесить бутылку на стену. Оса залетит внутрь, но вылететь не сможет.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали рост численности комаров.

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