В Петербурге зафиксировали рост численности комаров

На это могла повлиять жаркая погода.

В 2021 году в Петербурге стало больше комаров, чем в предыдущие 2 года. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" журналистам рассказал заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Центра гигиены и эпидемиологии в Петербурге Александр Шапарь.

Особенно много комаров на окраинах города и в 3-5 км от водоемов. Доцент кафедры энтомологии СПбГУ Елена Лопатина объяснила, что на численность насекомых могла повлиять аномальная жара. В связи с этим комары могут долетать и до верхних этажей (выше 10-го). Жителям посоветовали повесить сетки от насекомых на окнах.

Водоемы обрабатывают специальными средствами, чтобы снизить популяции комаров, особенно в местах отдыха горожан или у жилых домов. За теми комарами, которые могут быть переносчиками болезней, в частности, малярии, идет особое наблюдением.

Специалисты дали советы жителям Петербурга и области: установить сетки на окна, следить за состоянием подвалов и пользоваться репеллентами.

Ранее ученые рассказали, почему не стоит бояться нашествия комаров в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Pexels / Ravi Kant