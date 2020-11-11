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В Петербурге зафиксировали рост численности комаров
Сегодня, 16:16
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В Петербурге зафиксировали рост численности комаров

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На это могла повлиять жаркая погода.

В 2021 году в Петербурге стало больше комаров, чем в предыдущие 2 года. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" журналистам рассказал заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Центра гигиены и эпидемиологии в Петербурге Александр Шапарь. 

Особенно много комаров на окраинах города и в 3-5 км от водоемов. Доцент кафедры энтомологии СПбГУ Елена Лопатина объяснила, что на численность насекомых могла повлиять аномальная жара. В связи с этим комары могут долетать и до верхних этажей (выше 10-го). Жителям посоветовали повесить сетки от насекомых на окнах. 

Водоемы обрабатывают специальными средствами, чтобы снизить популяции комаров, особенно в местах отдыха горожан или у жилых домов. За теми комарами, которые могут быть переносчиками болезней, в частности, малярии, идет особое наблюдением. 

Специалисты дали советы жителям Петербурга и области: установить сетки на окна, следить за состоянием подвалов и пользоваться репеллентами. 

Ранее ученые рассказали, почему не стоит бояться нашествия комаров в Петербурге и Ленобласти. 

Фото: Pexels / Ravi Kant

Теги: комар, насекомое
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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