Полчища комаров атакуют Россию сразу после схода снега

Специалисты также прогнозируют раннее пробуждение клещей.

Жителей России предупредили о грядущей масштабной активизации комаров в весенний период. Информация со ссылкой на экспертов появилась в ряде телеграм-каналов.

Специалисты связывают прогнозируемое нашествие с погодными условиями прошедшей зимы. Обилие снега и низкие температуры создали идеальную среду для сохранности всех стадий развития насекомых: яиц, личинок и взрослых особей. С наступлением тепла и таянием снегов образуется большое количество временных водоемов, которые становятся идеальным инкубатором для потомства комаров. В результате численность кровососущих может увеличиться в разы.

По той же причине, связанной с высокой влажностью и благоприятными условиями после схода снега, в России ожидается раннее пробуждение клещей. В то же время эксперты успокаивают: повышенной активности у змей и летучих мышей этой весной не прогнозируется.

Фото: pixabay