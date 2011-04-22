Ученые рассказали, почему не стоит бояться нашествия комаров в Петербурге и Ленобласти

Они назвали и месяц, когда число кровососущих сократится.

В этом году петербуржцы заметили большое количество комаров в городе и за его пределами. На увеличение популяции насекомых повлияла снежная зима. Ученые считают, что остерегаться комаров стоит только гиперчувствительным аллергикам. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" 19 июня.

Энтомолог Алексей Халин уверяет, что погибнуть от укусов местных насекомых невозможно. В Ленобласти опасный гнус не водится. Даже в Сибири тайга не похвастается очень опасными насекомыми.

Эксперты отмечают, что российские комары не имеют ничего общего с теми кровососущими, которые переносят лихорадку Западного Нила или малярию.

Чтобы максимально обезопасить себя от укусов насекомых, стоит носить светлую одежду, надевать накомарник и пользоваться репеллентами - спреями от насекомых.

Уже в июле насекомых станет меньше в связи с высыханием луж. Кроме того, днем комаров сложно найти, а вот с 6 вечера до 9 утра от них трудно спрятаться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ломоносовском районе коммунальщики спасли 87-летнюю пенсионерку от пчел.

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