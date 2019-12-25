В Ломоносовском районе коммунальщики спасли 87-летнюю пенсионерку от пчел

Выяснилось, что сосед женщины поставил на своем балконе улей. Дети его открыли, поэтому пчелы полетели к ближайшей квартире.

В Ломоносовском районе Ленобласти коммунальщики спасли пожилую женщину от роя пчел. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ломоносовского района.

В деревне Куттузи 87-летняя жительница дома обнаружила на своем балконе на 9-ом этаже многоквартирного дома рой пчел. Выяснилось, что сосед женщины поставил на своем балконе улей. Дети его открыли, поэтому пчелы полетели к ближайшей квартире.

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