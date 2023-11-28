Зарплата коммунальщиков в Петербурге превысила 70 тыс. рублей

При этом в отрасли отмечается дефицит кадров.

Заработная плата сотрудников ЖКХ в Петербурге увеличилась. Соответствующими данными поделились аналитики сервиса "HeadHunter Северо-Запад" накануне.

Доход коммунальщиков за год вырос на 5 тыс. рублей, составив 70 тыс. рублей. При этом в отрасли отмечается дефицит кадров.

В частности, на должность машиниста спецтехники в настоящее время претендуют лишь двое кандидатов, а на вакансию сварщика – порядка трех человек. То же происходит и в профессиях инженера по эксплуатации, водителя, дворника и других.

Тенденция объясняется отношением горожан к этой сфере: большая часть петербуржцев считает ее наименее престижной. Отличаются программирование, IT, менеджмент, предпринимательство и медицина.

Ранее мы рассказывали о том, что средняя зарплата врачей в Петербурге превышает 150 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)