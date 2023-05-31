Петербургские коммунальщики перешли на усиленный режим из-за непогоды

В связи с этим дорожные службы работают в особом режиме, уделяя приоритетное внимание социальным объектам и пешеходным зонам.

Коммунальные службы Санкт-Петербурга переведены на усиленный режим работы. Такое решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, о чем сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Синоптики предупреждают о комплексе метеорологических явлений. В городе объявлен "желтый" уровень опасности из-за усиления ветра. Ожидаются осадки в виде снега, перепады температур и снижение атмосферного давления. Ночью столбики термометров могут преодолеть нулевую отметку, что приведет к образованию гололедицы на дорогах.

Специалисты жилищно-коммунального хозяйства круглосуточно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проезжую часть и тротуары очищают от снега с помощью специальной техники. Проводится противогололедная обработка покрытий, причем циклы работ повторяются по мере изменения погодных условий.

Как подчеркнул вице-губернатор, в зоне особого контроля находятся остановки общественного транспорта, станции метрополитена, пешеходные переходы и тротуары. Пристальное внимание уделяется также подходам к социальным учреждениям, чтобы обеспечить безопасность и комфорт горожан.

Фото: Pxhere