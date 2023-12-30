Антициклон рассеет облака и поможет прогреву в Петербурге 25 февраля

Температурные показатели составят -2…-3 градуса.

Северная столица в среду, 25 февраля, окажется под воздействием усиленного северного барического гребня скандинавского антициклона. Благодаря этому атмосферное давление повысится, небо останется практически безоблачным, осадки не ожидаются, что позволит солнцу эффективно восполнить ночное охлаждение атмосферы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурные показатели составят -2…-3 градуса, в Ленинградской области ожидается диапазон от -1 до -6 градусов.

Западный ветер будет слабым, около 1-6 метров в секунду. Показатель атмосферного давления достигнет отметки в 771 мм рт. ст., что превышает климатическую норму.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV