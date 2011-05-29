Средняя зарплата врачей в Петербурге превышает 150 тыс. рублей

Заработок ниже 100 тыс. рублей имеют медики в 48 субъектах РФ.

Средний заработок врачей в Петербурге за первые шесть месяцев текущего года достиг 154 тыс. рублей. Такую информацию предоставило агентство "РИА Новости", ссылаясь на данные Росстата.

Если сравнивать с показателями прошлого года, то средняя зарплата врачей по стране выросла с 105,5 до 121,3 тыс. рублей. В семи регионах страны заработок медицинских работников превысил 200 тыс. рублей. Самая высокая зарплата зафиксирована на Чукотке – 292 тыс. рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе – 284 тыс. Также в число регионов, где врачи получают более 200 тыс., вошли Магаданская и Сахалинская области, Москва и Камчатка.

Заработок ниже 100 тыс. рублей имеют медики в 48 субъектах РФ. К примеру, в Ингушетии зарплата врачей составляет 58 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге зарплаты учителей оказались в десятке самых высоких по РФ.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")