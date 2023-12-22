В Петербурге на очистку стоковых канализаций после потепления вышли 40 аварийных бригад

В то же время дорожные службы продолжают усилия по быстрому удалению снежных сугробов с главных дорог города. Только за 23 января было утилизировано около 37 тыс. кубометров снега.

В период оттепели после сильных снегопадов система водоотведения города на Неве столкнулась с повышенной нагрузкой. Чтобы ускорить сток воды с улиц и тротуаров, в городе действуют 40 аварийных бригад, работающих без перерыва. Об этом информирует пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Так, за последние двое суток были прочищены более трёх тыс. патрубков. Специальные бригады регулярно осуществляют прочистку ливневой канализации по всему городу. Для некоторых случаев специалисты применяют парогенератор. Под высоким давлением пар тает лед и снег, не повреждая асфальт. Однако использование распылителя необходимо только в случаях крайней необходимости, так как этот процесс требует значительных затрат времени и на очистку одной водоотводной трубы может потребоваться не менее часа.

В то же время дорожные службы продолжают усилия по быстрому удалению снежных сугробов с главных дорог города. Только за 23 января было утилизировано около 37 тыс. кубометров снега. На текущий момент очистку улиц осуществляют 954 единицы специализированной техники и 941 рабочий.

Отметим, что вопросы, связанные с уборкой, можно задавать круглосуточно по телефону дежурной службы 314-60-13.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю дорожники вывезли с улиц Петербурга почти 250 тыс. "кубов" снега.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Петербурга