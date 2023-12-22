За неделю дорожники вывезли с улиц Петербурга почти 250 тыс. "кубов" снега

В ближайшие дни жителей города на Неве ждут температурные качели.

За прошлую неделю дорожники вывезли с улиц Петербурга почти 250 тыс. "кубов" снега. Больше всего сугробов убрали на выходных – по 40 тыс. кубометров в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Комблага.

Дорожные предприятия работают в усиленном в режиме в преддверии оттепели, чтобы не было подтоплений на дорогах города. Кроме того, специалисты за неделю убрали 917 кубометров мусора. Отходы вывезли на легальный полигон.

Сегодня, 23 января, город убирают 943 единицы техники и 946 дворников. Они работают на проспектах, площадях, тротуарах и пешеходных зонах. Парки и сады Северной столицы приводят в порядок 280 машин и 948 специалистов. Добавим, что петербуржцам предложили вознаграждение за очистку дорог и авто от снега.

В ближайшее время жителей города на Неве ждут температурные качели. Дни будут теплыми, а ночи морозными, рассказали в Комблаге. Также горожан предупредили об ухудшении погодных условий 23 января.

Просим жителей быть внимательными, не парковать личный транспорт под деревьями, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга

На дорогах Ленобласти 22 января работает почти 400 единиц спецтехники. 23 января из-за оттепели на дорогах ожидается сложная обстановка.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга