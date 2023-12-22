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Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 23 января
Сегодня, 14:35
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Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 23 января

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В Северной столице ожидается мокрый снег.

Во вторник, 23 января, в Петербурге обещают непогоду. В пресс-службе ГУ МЧС по городу предупредили о сильном ветре. 

Порывы будут достигать 17 м/с. В Северной столице ожидается мокрый снег. На дорогах будет скользко. 

Синоптик Александр Колесов рассказал, что в город на Неве уже завтра придет оттепель. Температура воздуха будет близка к нулю. В связи с этим в Петербурге будет мокро и скользко. Холода вернутся 25 января. 

Петербуржцам предложили вознаграждение за очистку дорог и авто от снега. За подобные услуги исполнителям предлагается символическая плата в размере от от 550 до 1290 рублей.

Фото: Pxhere

 

Теги: ветер, мокрый снег, мчс, погодные условия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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