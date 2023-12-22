Синоптик Колесов пообещал петербуржцам тепло на этой неделе

До 25 января в Северной столице будет оттепель.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на ближайшие дни. По словам специалиста, влияние обширных циклонов с Атлантики уже началось, поэтому скоро в город придет оттепель. Об этом метеоролог сообщил в своем tg-канале.

Но сегодня, скорее всего, плюса еще не будет, а придёт он в город только в начале ночи. Ветер сегодня южный и продолжает усиливаться, во второй половине дня порывы 10-15 м/с достигнут, так что потепление будет осуществляться очень медленно. Атмосферный фронт к Петербургу подойдет тоже вечером и принесет снег, затем уже мокрый снег.



Александр Колесов, синоптик

С 23 по 25 января в Северной столице будет идти мокрый снег, переходящий в дождь. Столбики термометров покажут в эти дни до +1...+3 градусов.

Холод начнет возвращаться в город на Неве 25 января. Температура воздуха значительно опустится.

Ранее на Piter.tv: высота снежного покрова в Петербурге достигла 45 сантиметров.

Фото: Pxhere