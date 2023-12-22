Высота снежного покрова в Петербурге достигла 45 сантиметров

С таким результатом 20 января 2024 года делит второе место среди всех 20 января с самыми высокими сугробами с 1966 годом.

Сугробы в Петербурге обновили максимум зимы. Об этом 2 января рассказал синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Высота снежного покрова сегодня выросла до самых высоких показателей с начала зимы. Так, по информации городской метеостанции, к 09:00 сугробы достигли 45 сантиметров, что на 8 сантиметров больше, чем было у прежнего снежного лидера дня (17 января).

С таким результатом 20 января 2024 года делит второе место среди всех 20 января с самыми высокими сугробами с 1966 годом. Показатель уступает лишь на сантиметр лидеру – 20 января 2011 года.

По словам специалиста, на выходных сугробы не вырастут, а вот в понедельник, 22 января, ожидается снегопад. Однако прибавку снега компенсирует оттепель, которая начнется во вторник.

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Фото: Piter.TV