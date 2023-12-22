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Высота снежного покрова в Петербурге достигла 45 сантиметров
Сегодня, 15:31
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Высота снежного покрова в Петербурге достигла 45 сантиметров

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С таким результатом 20 января 2024 года делит второе место среди всех 20 января с самыми высокими сугробами с 1966 годом.

Сугробы в Петербурге обновили максимум зимы. Об этом 2 января рассказал синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

Высота снежного покрова сегодня выросла до самых высоких показателей с начала зимы. Так, по информации городской метеостанции, к 09:00 сугробы достигли 45 сантиметров, что на 8 сантиметров больше, чем было у прежнего снежного лидера дня (17 января). 

С таким результатом 20 января 2024 года делит второе место среди всех 20 января с самыми высокими сугробами с 1966 годом. Показатель уступает лишь на сантиметр лидеру – 20 января 2011 года.

По словам специалиста, на выходных сугробы не вырастут, а вот в понедельник, 22 января, ожидается снегопад. Однако прибавку снега компенсирует оттепель, которая начнется во вторник. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге вновь объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий.

Фото: Piter.TV

Теги: высота снега, леус михаил
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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