В Петербурге вновь объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий

Вечером и ночью 20 января в городе на Неве ожидается неблагоприятная погода, которая может повлиять на безопасность дорожного движения.

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за нескольких природных явлений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Вечером и ночью 20 января в городе на Неве ожидается неблагоприятная погода, которая может повлиять на безопасность дорожного движения. Сегодня же, с 18:00, будет туман. Кроме того, с 21:00 образуются гололедно-изморозевые отложения, что сделает проезжую часть и тротуары скользкими. После 00:00 температура воздуха опустится до -23 градусов.

Согласно прогнозу, неблагоприятные условия продлятся до 12:00 воскресенья, 21 января.

Правительство Петербурга обращается к пешеходам и автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность, одеваться по погоде и воздержаться, по возможности, от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 20 января будет солнечно и морозно.

Фото: Piter.TV