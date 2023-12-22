В Петербурге 20 января будет солнечно и морозно

Температура воздуха в городе -12…-14 градусов, по Ленобласти -10…-15 градусов, местами до -18 градусов.

20 января Петербург окажется под влиянием гребня европейского антициклона. Он, вытянувшись с юго-запада, сформирует тихую и спокойную погоду с переменной облачностью и низкой вероятностью осадков. Об этом рассказал синоптик центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Температура воздуха в городе -12…-14 градусов, по Ленобласти -10…-15 градусов, местами до -18 градусов. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье, 21 января, будет -7…-9 градусов, вечером пройдет небольшой снег.

Фото: Piter.TV