Ночью и утром 29 января Петербург накроет туманом

Температура воздуха поднимется до +5 градусов.

В среду в Северной столице будет стоять облачная погода, которая принесет с собой небольшой дождь в ночное время суток. Днем ожидается выпадение небольших, местами умеренных осадков, – сообщают синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью и утром на город местами опустится туман. Столбики термометров в первой половине дня покажут +1... +3 градуса, во второй – +3... +5 градусов.

Втере юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление в ночное время суток будет слабо повышаться, днем – пойдет на понижение.

Напомним, что в Ленинградской области завтра температура воздуха ночью составит от 0 до +3 градусов, днем – от +1 до +6 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Difusion)