В Ленобласти 29 января ожидается дождь и до +6 градусов

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе 29 января пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-восточный, южный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+3 градуса, днем +1...+6 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе похолодает 1 февраля.

Фото: unsplash (benjamin lehman); МЧС