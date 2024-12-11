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Зима вернется в Петербург 1 февраля
Сегодня, 9:17
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Зима вернется в Петербург 1 февраля

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А пока остается теплая погода.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе похолодает 1 февраля. 

А пока остается теплая погода. Очередной атмосферный фронт подходит с запада к Северной столице, поэтому 28 января пройдут дожди. Максимальная температура воздуха будет +3…+4 градуса. 

До конца рабочей недели в нашем регионе сохранится очень теплая погода. Обязательство погоды каждый день нам по циклону, почти выполняется. Так что до субботы в Петербурге дождя еще будет много, и январь этого года будет точно самым сырым за всю историю города. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Также ожидается тепло и в ближайшие три дня: 29 и 31 января возможно до +5 градусов, а 30 января должен быть перекрыт экстремум (+4,8 градуса). 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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