Зима вернется в Петербург 1 февраля

А пока остается теплая погода.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе похолодает 1 февраля.

А пока остается теплая погода. Очередной атмосферный фронт подходит с запада к Северной столице, поэтому 28 января пройдут дожди. Максимальная температура воздуха будет +3…+4 градуса.

До конца рабочей недели в нашем регионе сохранится очень теплая погода. Обязательство погоды каждый день нам по циклону, почти выполняется. Так что до субботы в Петербурге дождя еще будет много, и январь этого года будет точно самым сырым за всю историю города. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Также ожидается тепло и в ближайшие три дня: 29 и 31 января возможно до +5 градусов, а 30 января должен быть перекрыт экстремум (+4,8 градуса).

Фото: Piter.TV