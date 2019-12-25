В Петербурге до конца 14 марта продлили "желтый" уровень погодной опасности

Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность.

В Петербурге продлен "желтый" уровень опасности в связи с гололедом и сильным ветром. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в Смольном.

По информации Росгидрометцентра, "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями действует с 11:00 до 21:00 14 марта в связи сильным ветром. Местами порывы могут достигать 15 м/с.

В связи с гололедно-изморозевыми отложениями предупреждение действует до 15:00 14 марта. Местами – налипание мокрого снега – добавил "Петербург2".

Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам.

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Фото: Piter.tv