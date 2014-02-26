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Из-за снега и обледенения в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности
Сегодня, 10:26
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Из-за снега и обледенения в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

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Предупреждение будет действовать с 21:00 13 марта до 10:00 14 марта.

В Петербурге в связи со снегом и с обледенением объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом рассказали в Смольном. 

По данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать с 21:00 13 марта до 10:00 14 марта. Местами ожидается сильный, а также мокрый снег.

Правительство города попросило водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок из-за высокого риска ДТП. Кроме того, более внимательными стоит быть пешеходам. 

По словам синоптика Александра Колесова, к Северной столице приблизился атмосферный фронт. Именно он стал причиной непогоды. 

Фото: Piter.TV 

Теги: желтый уровень опасности, непогода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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