Из-за снега и обледенения в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

Предупреждение будет действовать с 21:00 13 марта до 10:00 14 марта.

В Петербурге в связи со снегом и с обледенением объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом рассказали в Смольном.

По данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать с 21:00 13 марта до 10:00 14 марта. Местами ожидается сильный, а также мокрый снег.

Правительство города попросило водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок из-за высокого риска ДТП. Кроме того, более внимательными стоит быть пешеходам.

По словам синоптика Александра Колесова, к Северной столице приблизился атмосферный фронт. Именно он стал причиной непогоды.

Фото: Piter.TV