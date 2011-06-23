В Санкт-Петербурге ожидается снегопад и похолодание из-за приближающегося циклона

Наиболее сложные погодные условия ожидаются ночью и утром 14 марта.

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается ухудшение погодных условий. Атмосферный фронт, который начнет оказывать влияние уже 13 марта, принесет похолодание и осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Александр Колесов.

Согласно прогнозам, в течение дня 13 марта температура в Санкт-Петербурге будет колебаться около 0 градусов, а ночью снизится до -2…-4 градусов. Осадков не ожидается, но небо останется облачным, а ветер будет слабым.

Ситуация изменится 14 марта: город окажется на границе воздушных масс, что приведет к осадкам в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь. Температура в течение дня повысится до +2…+4 градусов, но к вечеру снова начнет опускаться.

Наиболее сложные погодные условия ожидаются ночью и утром 14 марта. При смещении циклона в сторону Новгородской области в Санкт-Петербурге начнется сильный снегопад, который продолжится до середины дня. При этом температура опустится ниже 0 градусов, а к утру 15 марта может достигнуть -3…-5.

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Фото: Piter.tv