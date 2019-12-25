16 декабря в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности

В Северной столице объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильными порывами ветра, которые начнутся вечером 16 декабря и продлятся до утра следующего дня. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга.
По инфоpмaции Рocгидрометцeнтрa, с 21 часа 16 декабря до 07 часов 17 декабря на теpритoрии Сaнкт‑Петербуpга объявлeн "желтый" уровeнь погодной опасности.
Администрация Санкт-Петербурга
Синоптики прогнозируют на местах порывы ветра, достигающие скорости 15 м/с. В связи с этим в пресс-службе Смольного напоминают водителям и пешеходам проявлять особую осторожность при передвижении по улицам.
Ранее мы сообщали, что новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начнется со снегопада.
Фото: Piter.TV
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