Рабочая неделя в Петербурге и Ленобласти начнётся со снегопада

На дорогах ожидается сложная обстановка.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в начале новой рабочей недели ожидается облачная погода с сильным снегопадом. В ночь на понедельник, 16 дкабря, местами пройдёт небольшой снег, а утром и днём ожидается усиление снегопада, местами сильного.

Ветер ночью будет переменным и слабым, утром и днём сменится на юго-восточный, который затем перейдёт в умеренный северный и северо-западный с порывами до сильного, сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью температура опустится до -9 градусов, местами до -13 градусов. Днём ожидается от 1 до -3 градусов. На дорогах ожидается сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться, во второй половине дня повысится.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Петербург надвигается циклон под названием Зива.

Фото:Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"