В Петербурге и Ленобласти 15 декабря обещают снегопад и гололедицу

Сильный снег начнётся уже в ночь на воскресенье.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, в городе будет облачно. Ночью ожидается сильный снег, мокрый снег, местами возможно налипание мокрого снега. Днём также будет идти умеренный снег, сообщают в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью ветер будет южным и юго-восточным, постепенно меняя направление на восточное. Днём ветер усилится и станет восточным и северо-восточным, умеренной силы. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до -2 градусов, а к вечеру опустится до -6 градусов.

На дорогах ожидается сложная обстановка из-за гололедицы и снежных накатов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днём, наоборот, повышаться. Водителям и пешеходам следует быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Ранее Piter.TV сообщал, что главную ёлку Петербурга установили на Дворцовой площади.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"