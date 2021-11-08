Главную ёлку Петербурга установили на Дворцовой площади

Привезли лесную красавицу из Выборгского района Ленобласти.

На Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге доставили главную новогоднюю ель города. 23-метровую красавицу весом 8 тонн привезли из Выборгского района Ленинградской области. Подходящее дерево было найдено в лесу в 130 км от города.

Спиливание и транспортировка ели проходили как настоящая спецоперация, с перекрытием движения и сопровождением спецтранспорта. Чтобы не мешать движению, дерево доставили к Зимнему дворцу ночью.

Теперь главная задача — украсить ёлку. В этом году она будет оформлена в полюбившемся петербуржцам ретро-стиле. Зажжение огней на главной ёлке запланировано на 20 декабря. А уже 21 декабря состоится праздничное открытие с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее Piter.TV сообщал, что уборочная техника Петербурга готовится к сильному снегопаду.

Фото: Piter.TV