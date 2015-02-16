Уборочная техника Петербурга готовится к сильному снегопаду 14 декабря

Предприятия Комблага перешли в режим повышенной готовности.

С пятницы, 13 декабря, службы Комитета по благоустройства Северной столицы перешли в режим повышенной готовности к предстоящему снегопаду. Об этом рассказали в комитетской пресс-службе.

Уборочная техника полностью готова к непогоде и расчистке улиц от снежного покрова. В соответствии с фактическими погодными условиями будет выполнена превентивная обработка средствами против скользкости. Особое внимание - набережным, мостам, путепроводам, тротуарам, пешеходным переходам и социально значимым объектам. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Согласно прогнозам синоптиков, высота снега, который выдает уже завтра, может достичь 7-10 см, а местами даже 15 см. Это, как отмечают в комитете, первый серьезный снегопад с начала зимы.

Напомним, что в большинстве районов Ленинградской области завтра выпадет снег, а температура воздуха ночью может достигать -18 градусов.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга