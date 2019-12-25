В Ленобласти 14 декабря из-за погоды ожидается сложная обстановка

В большинстве районов 14 декабря пройдёт снег.

В Ленинградской области в субботу ожидается облачная погода. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 14 декабря пройдёт снег, утром и днем местами сильный. Днем на юго-западе области ожидается мокрый снег. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха на западе области ночью -5...-10 градусов, днем 0...-5, на востоке области ночью -9...-14 градусов, местами до -18, днем -4...-9 градусов. На дорогах сложная обстановка.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за снега и гололеда.

Фото: Piter.tv; МЧС