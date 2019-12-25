В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за снега и гололеда

Водителей просят проявлять особую осторожность Особую осторожность также следует проявлять пешеходам.

По информации Росгидрометцентра, с девяти утра до девяти вечера 14 декабря на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за гололедно-изморозевых отложений. Местами ожидается отложение мокрого снега.

С пяти утра 14 декабря до полудня 15 декабря "желтый" уровень будет действовать в связи со снегом и обледенением. Местами пройдет сильный снег. Синоптик Колесов предупредил: дороги покроются глубоким снегом, передвижение усложнится, а автомобилистам стоит подготовить лопаты для расчистки машин

Водителей просят проявлять особую осторожность Особую осторожность также следует проявлять пешеходам.

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Фото: Piter.tv