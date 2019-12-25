В Петербург придут снегопады и временные трудности

На горизонте выходные, которые обещают стать снежными.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге ночью 13 декабря понизилась до -6,4 градуса – такой мороз горожане не испытывали с 19 февраля, когда столбик термометра показывал -9,6 градуса. Сегодня ожидается небольшой прогрев до -3, но солнца не предвидится, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

На горизонте выходные, которые обещают стать снежными. Циклон, пока находящийся в Северной Атлантике, направляется к Санкт-Петербургу. Его атмосферный фронт уже фиксируется у побережья Норвегии. Прогнозируется, что суббота, воскресенье и даже понедельник будут отмечены сильными снегопадами.

Синоптик предупредил: дороги покроются глубоким снегом, передвижение усложнится, а автомобилистам стоит подготовить лопаты для расчистки машин. Ухудшение погоды может напомнить снежный декабрь 2009 года, когда Петербург столкнулся с временными транспортными трудностями.

Фото: Piter.tv