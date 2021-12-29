В Петербурге 11 января продолжится похолодание

Днем в Петербурге ожидается -12..-10 градусов.

Во вторник, 11 января, метеорологические условия в Петербурге будет формировать надвигающийся с северо-запада скандинавский антициклон. Ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

При этом начавшееся накануне похолодание продолжится. Днем в Петербурге ожидается -12..-10 градусов, в Ленобласти -14..-9, местами -20..-15 градусов.

Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Фото: Piter.tv