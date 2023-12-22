В Петербурге 7 апреля воздух прогреется до +11 градусов

В воскресенье ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, ближе к вечеру пройдут небольшие дожди.

В Петербурге температура воздуха 7 апреля поднимется до +11 градусов. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

В воскресенье ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Днем столбики термометров покажут +9...+11 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 8 апреля, рост температуры продолжится.

На следующей неделе жители Ленобласти и Петербурга почувствуют настоящую весну. Город находится в ожидании теплого фронта.

Фото: Piter.TV