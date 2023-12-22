Петербург находится в ожидании тёплого фронта

Температура воздуха в Петербурге 5 апреля +1…+3 градуса.

В пятницу, 5 апреля, большую часть дня Северная столица проведёт под влиянием гребня довольно холодного и преимущественно сухого скандинавского антициклона. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Ближе к вечеру скажется приближение тёплого атмосферного фронта. Надвигаясь с запада, он закроет небо плотными облаками и вызовет осадки в виде мокрого снега и дождя. В начале дня местами гололедица.

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывистый.

В субботу временами ожидаются дожди и +4…+6 градусов.

Ранее петербуржцам рассказали, когда вернётся весенняя погода.

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Фото: Piter.tv