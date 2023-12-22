Петербуржцам рассказали, когда вернётся весенняя погода

Ночью на пятницу будет морозная погода.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в Северную столицу вернётся весенняя погода.

Похолодание, которое осуществилось вчера, сохранится в нашем регионе 2-3 дня, а уже с воскресенья ждём более теплую погоду. Александр Колесов, синоптик

Сегодня погоду начал определять антициклон, так что осадков уже не будет, однако, предстоящая ночь ожидается морозной. По территории Ленобласти температура ночью понизится до -5…-10 градусов, на севере области даже до -14, в Петербурге ночью -4…-6 градусов.

В пятницу, 5 апреля, во второй половине дня с запада приблизится очередной циклон ROSA, поэтому снова будут осадки. Уже в субботу в регион начнёт поступать тёплый воздух. Поэтому днём в воскресенье ожидается возвращение +10 градусов в Петербург.

А вот ещё 1 апреля температура воздуха в Петербурге к 17:00 достигла +19,6 градусов.

Фото: Piter.tv