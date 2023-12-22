Температура воздуха в Петербурге достигла +19,6 градусов

Отмечается, что на юге Ленобласти, как и прогнозировалось, еще теплее, и там на многих метеостанциях превышена первая в 2024 году отметка +20 градусов.

Температура воздуха в Петербурге к 17:00 достигла +19,6 градусов и уже пошла на понижение. Это значение является новым дневным рекордом для 1 апреля. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем tg-канале.

Но это только в центре города так, у залива температура +15...+17 градусов, хотя это тоже очень тепло, выше экстремума. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Отмечается, что на юге Ленобласти, как и прогнозировалось, еще теплее, и там на многих метеостанциях превышена первая в 2024 году отметка +20 градусов. Напомним, перекрытый экстремум для 1 апреля был +14,4 градусов в 2010 году.

Однако на этой неделе, после рекордного тепла, временно установится зимняя погода. Выпадет снег, столбики термометров покажут +1…+3 градуса.

Фото: Piter.TV