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Температура воздуха в Петербурге достигла +19,6 градусов
Сегодня, 18:57
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Температура воздуха в Петербурге достигла +19,6 градусов

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Отмечается, что на юге Ленобласти, как и прогнозировалось, еще теплее, и там на многих метеостанциях превышена первая в 2024 году отметка +20 градусов.

Температура воздуха в Петербурге к 17:00 достигла +19,6 градусов и уже пошла на понижение. Это значение является новым дневным рекордом для 1 апреля. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем tg-канале. 

Но это только в центре города так, у залива температура +15...+17 градусов, хотя это тоже очень тепло, выше экстремума.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Отмечается, что на юге Ленобласти, как и прогнозировалось, еще теплее, и там на многих метеостанциях превышена первая в 2024 году отметка +20 градусов. Напомним, перекрытый экстремум для 1 апреля был +14,4 градусов в 2010 году. 

Однако на этой неделе, после рекордного тепла, временно установится зимняя погода. Выпадет снег, столбики термометров покажут +1…+3 градуса. 

Фото: Piter.TV

Теги: 1 апреля, александр колесов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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