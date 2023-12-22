Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о похолодании и снеге на этой неделе

Столбики термометров будут показывать +1...+3 градуса.

Накануне, 31 марта, в Петербурге воздух прогрелся до +14,5 градусов. Это значение стало максимальным для этого дня за всю историю метеонаблюдений в городе на Неве. Об этом в tg-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Специалист отметил, что начало апреля всегда было холодным. В прошлом году в это время похолодало до +1,7 градусов. Кроме того, синоптик предупредил, что в ближайшее время в Северной столице временно установится зимняя погода.

Так что в этом году просто летняя погода получается. Но рано еще говорить о лете, гроза в начале апреля – это экзотика, должна же быть она в начале мая, а похолодание – вот оно, уже видно, один-два дня, и вернемся мы в зимнюю погоду. Александр Колесов, синоптик

На этой неделе выпадет снег. Столбики термометров будут показывать +1...+3 градуса. Уже завтра в городе будет задувать северо-восточный ветер, который усилится до 8-13 метров в секунду.

Ранее мы писали, что в Петербурге ночь 1 апреля стала самой тёплой за весь ряд наблюдений.

Фото: Pxhere