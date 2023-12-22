Днём сегодня ожидается +17…+18 градусов.

В Петербурге ночь 1 апреля стала самой тёплой за весь ряд наблюдений. Об этом в своём Telegram-канале рассказал синоптик Александр Колесов.

С первым апреля… Шутка природы сегодня удалась и основными предупреждениями по Ленинградской области, да и в Санкт-Петербурге являются грозы, град и усиление ветра. По Ленинградской области это всё уже проходит, но и до города может дотянуть, так что гроза вероятна сегодня. Александр Колесов, синоптик

Ночью 1 апреля в Петербурге поднялась до +10 градусов, она перекрыла экстремум +4,6 градуса, наблюдавшийся в 2010 году, так что теперь 1 апреля в Северной столице – самая теплая ночь за весь ряд наблюдений.

Днём сегодня ожидается +17…+18 градусов, а экстремум дня для 1 апреля +14,4 градуса наблюдался также в 2010 году.

Фото: Piter.tv