До +11 градусов ожидается в Петербурге 29 апреля

Днем прогнозируют кратковременные дожди.

Во вторник, 29-го апреля, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на город опустится дождь, днем синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозируют кратковременные дожди.

Предстоящей ночью столбики термометров покажут до +4...+6 градусов, во второй половине дня температура воздуха поднимется до +9...+11 градусов.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный умеренный. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем - повышаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ночью пройдёт дождь, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный, западный 4-9 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем – повышаться.

Фото: Piter.TV