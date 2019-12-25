В Ленобласти 29 апреля ожидается до +12 градусов

Ночью в регионе пройдёт дождь.

В Ленинградской области во вторник, 29 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из данных ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе пройдёт дождь, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный, западный 4-9 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем – повышаться.

Инфографика: МЧС Ленинградской области

А пока большинство россиян находятся в ожидании майских выходных, петербуржцы проявляют повышенный интерес к бронированию беседок в зоне отдыха. Сервис Авито Услуги зарегистрировал значительный всплеск активности пользователей, заинтересовавшихся подобной услугой: за апрель 2025 года аренда беседок выросла на 33% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Piter.tv