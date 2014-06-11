В апреле спрос на шашлычников в Петербурге повысился на 33%

Стоимость услуги варьируется от 2 000 до 3 000 рублей, исходя из востребованности зоны, расстояния от центра города и количества занятых мангалов.

Петербуржцы проявляют повышенный интерес к бронированию беседок в зоне отдыха с приходом весенних тёплых дней. Сервис Авито Услуги зарегистрировал значительный всплеск активности пользователей, заинтересовавшихся подобной услугой: за апрель 2025 года аренда беседок выросла на 33% по сравнению с прошлым годом. Количество предложений также увеличилось на 21%. Популярность услуги набирает обороты и в регионах, лидируют Саратовская область (увеличение спроса в 4,7 раза), Удмуртия (в 4 раза), Калининградская область (в 2,3 раза), Новосибирская область (+43%) и Северная столица (+33%).

Любителей жареного мяса на свежем воздухе становится гораздо больше, чем свободных мест в популярных мангальных зонах. Чтобы обеспечить себе комфортные условия, некоторые арендаторы предлагают услугу аренды беседок с раннего утра, занимая выбранное место специально для клиента. Дополнительно исполнитель предлагает утеплить беседку плёнкой, подготовить всё необходимое оборудование для приготовления пищи: уголь, дрова, решетки и шампуры. Стоимость услуги варьируется от 2 000 до 3 000 рублей, исходя из востребованности зоны, расстояния от центра города и количества занятых мангалов.

Сервис Авито Услуги выявил резкий скачок интереса к специалистам по приготовлению шашлыков и люля-кебаба на костре. За апрель 2025 года спрос на таких профессионалов увеличился на 173% по сравнению с апрелем 2024-го. Количество предложений на платформе также существенно выросло — на 30% за аналогичный период. Наибольшее число запросов зафиксировано в Москве (+173%), Туле (+195%), Томске (+169%), Сочи (+162%) и Твери (+100%). Увеличение спроса связано с открытием дачного сезона и желанием россиян проводить свободное время на природе, предпочитая профессиональные кулинарные услуги домашним хлопотам.

В наступивший теплый сезон россиянам снова потребовались мастера барбекю. Исследование Авито Работы показывает значительное увеличение потребности в профессионалах подобного профиля: спрос на специалистов, работающих с грилем и мангалом, повысился на 122% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Средняя зарплата таких специалистов достигает уровня 171 203 рублей ежемесячно. Статистика отражает общий тренд на востребованность работников кухни, сопровождающих активный летний сезон: спрос на сотрудников кухонь вырос на 115%, на поваров — на 56%. Зарплата начинающих сотрудников кухни достигла в среднем 54 300 рублей в месяц, а поваров — 91 436 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что весной петербуржцы проявили интерес к обучению основам трюковой езды.

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