Весной петербуржцы проявили интерес к обучению основам трюковой езды

Также повышенным спросом пользовались уроки маневрирования, направленные на улучшение навыков уверенного перестроения, парковки и езды задним ходом.

С приходом весны жители Петербурга начали активно записываться на курсы вождения, стремясь улучшить свои навыки в благоприятных погодных условиях. Согласно данным сервиса Авито Услуги, в марте спрос на уроки вождения в городе увеличился на 25% по сравнению с февралём.

Особенно заметный рост интереса наблюдался к урокам основ трюкового вождения — популярность этой услуги увеличилась почти в семь раз (656%). Такие занятия позволяют водителям осваивать экстремальные приёмы вождения в безопасной обстановке.

Также повышенным спросом пользовались уроки маневрирования, направленные на улучшение навыков уверенного перестроения, парковки и езды задним ходом. Популярность данной услуги выросла на 79%. Интерес к обучению скоростному маневрированию увеличился на 98%, а к контраварийному вождению — на 12%. Эти занятия учат водителей эффективно справляться с экстренными ситуациями, такими как резкая остановка, управление на скользкой дороге или реагирование на внезапные манёвры других участников дорожного движения.

Кроме того, весной наблюдается повышенный спрос на восстановление навыков вождения после зимнего периода — количество запросов увеличилось на 42%. Новички особенно заинтересованы в услугах автоинструкторов для отработки маршрутов "дом-работа" и вождения в городских условиях, где спрос вырос на 35% и 40% соответственно. Стоимость одного часа занятий с инструктором варьируется от 1,5 до 2 тысяч рублей. Особое внимание уделяется обучению парковке, интерес к которому возрос на 33%.

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Фото: Unsplash (Orkun Azap)