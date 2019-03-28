Петербуржцы оценили влияние внешности на карьеру

Опрос среди людей в возрасте от 21 до 55 лет показал, что только 11% считают профессионализм самым важным для успеха, не связывая это с внешностью.

Согласно исследованию Авито Услуг, жители Петербурга по-разному думают о том, как внешность влияет на карьеру и жизнь. Опрос среди людей в возрасте от 21 до 55 лет показал, что только 11% считают профессионализм самым важным для успеха, не связывая это с внешностью.

56% женщин в Санкт-Петербурге считают, что внешний вид показывает статус мужчины: успешный человек должен быть аккуратно подстрижен и гладко выбрит. 20% думают, что такие требования важны только для офисных работников, а в других случаях внешность не так важна. Это говорит о том, что классический образ "делового человека" все еще считается символом успеха для многих.

39% женщин признались, что чувствуют себя "обязанными" хорошо выглядеть, даже когда идут в магазин. 69% опрошенных петербуржцев иногда ощущают давление общества, требующего соответствовать "стандартам красоты", а 19% сильно зависят от мнения других о своей внешности. В то же время 31% заявили, что не обращают внимания на общественное мнение.

Что касается мужчин, то на вопрос о том, должна ли женщина делать макияж и укладку, 24% ответили, что предпочитают естественную красоту. 32% считают, что каждая женщина сама решает, как ей выглядеть.

Тренд на мужской уход за собой, когда мужчины используют не только гель для душа и шампунь, но и кремы и бальзамы, вызывает разные мнения. 27% мужчин считают это нормальным, а 17% думают, что такие средства не нужны. Это может говорить о том, что взгляды меняются, или индустрия адаптируется к новым потребностям.

Фото: Pxhere