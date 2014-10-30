До +9 градусов ожидается в Петербурге 30 апреля

Осадков не предвидится.

В среду, 29-го апреля, в Северной столице будет стоять облачная с прояснениями погода, которая не принесет с собой каких-либо существенных осадков, – передают синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров предстоящей ночью опустятся до 0...+2 градусов, а во второй половине дня температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов.

Ветер ночью северных, днем восточных направлений слабый. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ночью местами в регионе пройдут кратковременные дожди, днем на юге пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер ночью северных, днем восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, местами до -5 градусов, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Фото: Piter.TV