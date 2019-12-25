В Ленобласти перед майскими выходными пройдут дожди

Днем +5...+10 градусов.

В Ленинградской области перед длинными первомайскими выходными будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 30 апреля местами в регионе пройдут кратковременные дожди, днем на юге пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер ночью северных, днем восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, местами до -5 градусов, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Инфографика: МЧС Ленинградской области

В Петербурге будут отдельные всплески тепла, например, 2 мая в Северной столице может быть за +15 градусов. После прогнозируют опять плавное понижение температуры.

Фото: unsplash (Yuel)