Циклоны принесут тепло и дожди в Петербург

Температура воздуха 28 и 29 апреля днем составит до +10…+12 градусов.

В Петербург вместе с циклонами приходит тепло. Температура воздуха 28 и 29 апреля днем составит до +10…+12 градусов, сообщил синоптик Александр Колесов.

Кроме того, ожидается много дождей.

И хотя перерывы в осадках постоянно будут, но в середине недели станет прохладнее до +10 гр. всего, и перспективы снежинок все витают в отдельные дни. Александр Колесов, синоптик

А еще будут отдельные всплески тепла, например, 2 мая в Северной столице может быть за +15 градусов. После прогнозируют опять плавное понижение температуры.

Так что продолжаем ждать перестройки в атмосферных процессах над нашим регионом с надеждой на вторую половину майских праздников. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы рассказывали о том, что апрель в Петербурге поставил исторический рекорд по температуре.

Фото: Piter.TV