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Циклоны принесут тепло и дожди в Петербург
Сегодня, 9:46
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Циклоны принесут тепло и дожди в Петербург

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Температура воздуха 28 и 29 апреля днем составит до +10…+12 градусов.

В Петербург вместе с циклонами приходит тепло. Температура воздуха 28 и 29 апреля днем составит до +10…+12 градусов, сообщил синоптик Александр Колесов. 

Кроме того, ожидается много дождей. 

И хотя перерывы в осадках постоянно будут, но в середине недели станет прохладнее до +10 гр. всего, и перспективы снежинок все витают в отдельные дни. 

Александр Колесов, синоптик 

А еще будут отдельные всплески тепла, например, 2 мая в Северной столице может быть за +15 градусов. После прогнозируют опять плавное понижение температуры. 

Так что продолжаем ждать перестройки в атмосферных процессах над нашим регионом с надеждой на вторую половину майских праздников. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что апрель в Петербурге поставил исторический рекорд по температуре. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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