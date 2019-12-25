Циклоны принесут тепло и дожди в Петербург

В Петербург вместе с циклонами приходит тепло. Температура воздуха 28 и 29 апреля днем составит до +10…+12 градусов, сообщил синоптик Александр Колесов.
Кроме того, ожидается много дождей.
И хотя перерывы в осадках постоянно будут, но в середине недели станет прохладнее до +10 гр. всего, и перспективы снежинок все витают в отдельные дни.
Александр Колесов, синоптик
А еще будут отдельные всплески тепла, например, 2 мая в Северной столице может быть за +15 градусов. После прогнозируют опять плавное понижение температуры.
Так что продолжаем ждать перестройки в атмосферных процессах над нашим регионом с надеждой на вторую половину майских праздников.
Александр Колесов, синоптик
Ранее мы рассказывали о том, что апрель в Петербурге поставил исторический рекорд по температуре.
Фото: Piter.TV
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