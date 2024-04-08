Апрель в Петербурге поставил исторический рекорд по температуре

В этом месяце в городе было теплее, чем за всю историю наблюдений.

Руководитель Прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил "Вечернему Петербургу", что в уходящем апреле Северная столица побила температурный рекорд 25-летней давности.

По его данным, в 2000-м году столбики термометров показывали лишь на 1,4 градуса меньше. Новый рекорд составил 26,7 градусов.

Впрочем, не только этим войдёт в историю апрель нынешнего года. Погода месяца поражала и будет поражать своей, как говорили в фильме "Покровские ворота", внезапностью и противоречивостью. Ее весь месяц бросало из огня да в полымя. Вспомните, как лирически теплое начало месяца вдруг прервалось морозами и снегом, как на пару-тройку дней выбелило город. И потом не прошло и недели, и в город приходит не просто весна, а настоящее лето. Но только с тем, чтобы в одночасье опять сорваться в холодный апрель… Александр Шувалов, руководитель Прогностического центра "Метео"

Специалист также отметил необычайный, аномальный перепад температур в 10-15 градусов, который был заметен в городе в столь сжатые сроки.

Так, приход атмосферного фронта на Пасху, а перепад температур по разные стороны этого образования составлял по меньшей мере 10-15 градусов, привёл к формированию мощной кучево-дождевой облачности и соответственно к грозам над прогретой подстилающей поверхностью. Но стоило облакам появиться над ещё ледяными полями озёр и рек, как они мгновенно лишались подпитки от конвекции от поверхности земли, и грозы быстро заканчивались тихо шелестящим дождем. Александр Шувалов, руководитель Прогностического центра "Метео"

Вдобавок ко всему прочему, синоптик также подчеркивает поразительную стабильность положения аномального фронтального раздела.

Такое впечатление, что он никак не примет решения, куда же ему двинуться — на юг или на север. Отсюда возникает интереснейшая ситуация, когда на протяжении почти трёх дней Москва будет жариться при +25 градусах, а Санкт-Петербург, лежащий всего в 650 километрах от столицы, будет ёжиться от холода, да ещё к тому же приправленного снежком. И только в выходные, когда наконец-то этот фронт двинется на юг, справедливость будет восстановлена. В Москве в выходные и сразу после них похолодает до ночных заморозков и дневных +5…+10 градусов. А в Санкт-Петербурге начнётся постепенное возвращение тепла. Оно будет медленным и постепенным, как выздоровление после болезни, но к майским праздникам на улицах уже ожидается +10…+15 градусов. Александр Шувалов, руководитель Прогностического центра "Метео"

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области 25-го апреля ожидается мокрый снег.



Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")