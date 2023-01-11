В Ленобласти 25 апреля пройдёт мокрый снег

Ночью местами до -6 градусов.

В Ленинградской области перед выходными ожидается облачная погода. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 25 апреля местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, дождя, снежной крупы. Ветер северо-западный, северный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, местами до -6 градусов, днем +2...+7 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем мало меняться.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 25 апреля в Санкт-Петербурге также ожидается дождь, мокрый снег, снежная крупа, понижение температуры воздуха местами до минус 2 градусов.

Фото: unsplash (Georg Eiermann)