МЧС: 25 апреля в Петербурге ожидается мокрый снег

Также температура опустится до минусовых значений.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий перед выходными. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупреждает главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 25 апреля в Санкт-Петербурге ожидается дождь, мокрый снег, снежная крупа, понижение температуры воздуха местами до минус 2 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесовговорил об ухудшении погоды в конце недели. Ночью 24 апреля с северными ветрами к городу начнет заходить такой холодный воздух, что сложатся все условия для выпадения осадков в виде мокрого снега и снега. Сами осадки придут днем 25 апреля и сохранятся до 27 апреля.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)