В Петербурге с 25 по 27 апреля ожидается снег

Из-за теплой погоды снег быстро станет водой.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю. Столбики термометров 22 апреля покажут до +12 градусов, однако 23 апреля ожидается циклон с дождем ночью и в первой половине дня. При этом сохранится тепло.

Следующей ночью, 24 апреля, с северными ветрами к городу начнет заходить такой холодный воздух, что сложатся все условия для выпадения осадков в виде мокрого снега и снега. Сами осадки придут днем 25 апреля и сохранятся до 27 апреля.

Атмосферное давление будет немного повышенное, так что осадки будут наблюдаться отдельными зарядами. А так как температура достаточно высокая, +5…+7 гр. днем, то вся эта красота будет быстро переходить в воду. Так что не так все и плохо, хотя в ночные часы даже в городе будет слабый минус в эти трое суток. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Фото: Piter.TV