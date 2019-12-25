Мокрый снег опустится на Петербург 26 апреля

Температура воздуха ночью достигнет -1 градуса.

В субботу, 26-го апреля, в Северной столице будет стоять облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега в дневное время суток. В ночное существенных осадков не предвидится, – следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью столбики термометров покажут до +1...-1 градуса. Днем температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов. Ветер северо-западный, северный ночью слабый, днем умеренный.

Атмосферное давление существенно не изменится.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ночью местами пройдёт небольшой снег. Днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, северный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, местами до -7 градусов, днем +2...+7 градусов. Ночью и утром местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.TV